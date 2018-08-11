Hakem penaltı, VAR ofsayt verdi

Fenerbahçe sezonun ilk maçında sahasında Burasspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü devam eden mücadelenin 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.
HAKEM PENALTI VERDİ
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
VAR'A GÖRE POZİSYON OFSAYT
Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti. VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)