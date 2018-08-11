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Hakem penaltı, VAR ofsayt verdi

Fenerbahçe-Bursaspor maçında hakem Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR ile izlenen pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

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Fenerbahçe sezonun ilk maçında sahasında Burasspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü devam eden mücadelenin 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

HAKEM PENALTI VERDİ

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

VAR'A GÖRE POZİSYON OFSAYT

Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti. VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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