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Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

Kolombiya Ligi'nde maçın hakemi tartışmalı bir pozisyonda, kendisine itirazda bulunan futbolculara VAR işareti yaparak gol kararı verdiğini söyledi. Ancak Kolombiya'da VAR kullanılmıyor.

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi
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Kolombiya Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Atlético Bucaramanga ile Independiente de Santa Fe karşı kaşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Atlético Bucaramanga'nın attığı ilk gol tartışmalara neden oldu. Golden önce ofsayt var mı yok mu tartışması yaşanırken, rakip futbolcular maçın orta hakemine itirazda bulundu.

Son Dünya Kupası'nda görev almış mücadelenin hakemi Wilmar Roldán, VAR'a baktım ve golü verdim işareti yaptı. Ancak bir sorun var ki, Kolombiya Ligi'nde VAR teknolojisi kullanılmıyor.

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi - VİDEO

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