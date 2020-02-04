Hakemden Neymar'a ilginç uyarı

PSG ile Montpellier maçının hakemi, sahalarda ender görülen bir karara imza attı.
Bir pozisyonda rakiplerini 'gökkuşağı' çalımı ile geçen Neymar, hakem Jeroma Brisard tarafından uyarıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Yıldız futbolcunun rakipleriyle dalga geçtiğini düşünen hakem, oyuncuya ikazda bulundu. Hakemin bu uyarısı karşısında şaşkına dönen Neymar, karara itiraz edince sarı kart gördü.
"FUTBOL OYNADIĞIM İÇİN KART GÖSTERİYORSUN"
Bu ilginç karara çok sinirlenen 27 yaşındaki oyuncu, maçın ardından soyunma odası koridorlarında hakemle tartıştı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Jeroma Brisard'e "Futbol oynadığım için bana sarı kart gösteriyorsun." şeklinde tepki gösteren Neymar, hakemden "Fransızca konuş." yanıtını alınca "Fransızcayı k.çıma konuş." dedi.
Tecrübeli oyuncu bu sezon 18 maçta 15 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.