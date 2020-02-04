1 Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sürekli hakeme itirazlardan bulunan Caner Erkin'e sakin olması yönünde uyarılarda bulundu.

2 Hakemden Neymar'a ilginç uyarı Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

3 Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti şaşırttı Galatasaray'dan toplam 5.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Sancak, "Tarık ile asgari ücret üzerinden anlaştık" dedi.

4 Umut Nayir'in Karius kararı güldürdü Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, Beşiktaş'ın YouTube kanalında, sevilen bilgisayar oyunu Football Manager 2020'yi oynadı. Genç oyuncu, takımdan Loris Karius'u gönderdi.

5 Mustafa Cengiz: TFF bu hakkı F.Bahçe'ye nasıl veriyor Mustafa Cengiz, TFF'nin usulsüzlük yaparak limit artırımı konusunda Fenerbahçe'ye rahatlama sağladığını söyledi.

6 Berk İsmail Ünal'dan harika vole TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Berk İsmail Ünsal, Tuzlaspor karşısında harika bir gol attı. Son 6 maçta 7 gol atan golcü futbolcu, toplamda gol sayısını 11'e çıkarttı.

7 Haaland'dan müthiş başlangıç Borussia Dortmund'un, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 19 yaşındaki Haaland, toplam 7 gole ulaştı.

8 Obi Mikel ile Emre yaşanan kavga hakkında konuştu Trabzonspor-Fenerbahçe maçın Emre ile tartışan Obi Mikel, 39 yaşındaki oyuncunun kendisine ve ailesine küfrettiğini iddia etti. Emre ise kimseyle olumsuz bir diyalog yaşamadığını söyledi.

9 Kruse'nin faul isyanı Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'la yaşadığı ikili mücadele hakkında konuşan Max Kruse, "Neden böyle düdükler çalınıyor anlamıyorum" diyerek karşılaşmanın hakemini eleştirdi.