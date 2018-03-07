Hakeme adını söyledi kırmızı kart gördü

İngiltere Ulusal Güney Ligi'nde Hemel Hempstead ile East Thurrock arasında oynanan mücadelede hakem Dean Hulme, bir dönem Arsenal'de de forma giyen Hempsteadlı oyuncu Sanchez Watt'a topa vurduğu için sarı kart gösterdi.

HAKEM İTİRAZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Adını elindeki karta yazmak için oyuncuyu yanına çağıran hakem, Watt'a adını sordu. Watt cevap verdi ancak hakem İngilizcede "Ne?" anlamına gelen "What?" yanıtını aldığını düşünerek tekrar sordu.

Watt yine cevap verdi, hakem üçüncü kez sordu. Watt da üçüncü kez cevap verdikten sonra hakem oyuncunun kararını kabul etmediğini ve adını söylemek yerine itiraz ettiğini düşünerek ikinci sarı karttan Watt'ı dışarı yolladı.

ÖNCE ATILDI SONRA OYUNA DÖNDÜ

Sanchez Watt'ın hakeme karşı uygunsuz bir dil kullanması sebebiyle kırmızı kart gördüğünü düşünmeye başlamışken, Hempstead kaptanı Jordan Parkes konuya el koydu ve yanlış anlaşılmayı giderdi. Bunun üzerine hakem Dean Hulme de ikinci sarı kartı iptal etti ve Watt oyuna döndü.