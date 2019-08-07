Ensonhaber.com'a dön

Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu

Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Al-Dubail maçında hakemin verdiği karar sonrası çılgına döndü.

| Haber Merkezi
Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu
Yorum Yap

Aktif futbolculuk kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Xavi, takımı Al Sadd'ın Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında karşılaştığı Al-Duhail maçında sinirlerine hakim olamadı.

İspanyol teknik adam, 1-1 devam eden maçın son dakikalarında penaltı bekledi ancak karşılaşmanın hakemi oralı olmadı. Sinirden yerdeki su şişesine vuran Xavi'nin ayakkabısı ayağından çıktı.

Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu - İZLE

Futbolculuk kariyerinde oldukça sakin bir görüntü çizen Xavi'nin bu halleri izleyenleri şaşırttı.

Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Al-Wakrah ile 21 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM