Aktif futbolculuk kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Xavi, takımı Al Sadd'ın Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında karşılaştığı Al-Duhail maçında sinirlerine hakim olamadı.
İspanyol teknik adam, 1-1 devam eden maçın son dakikalarında penaltı bekledi ancak karşılaşmanın hakemi oralı olmadı. Sinirden yerdeki su şişesine vuran Xavi'nin ayakkabısı ayağından çıktı.
Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu - İZLE
Futbolculuk kariyerinde oldukça sakin bir görüntü çizen Xavi'nin bu halleri izleyenleri şaşırttı.
Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Al-Wakrah ile 21 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak.