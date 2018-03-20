Hakemi kandırıp penaltı aldı - İZLE

Penaltı pozisyonu Şili Ligi'nde geçtiğimiz hafta sonu Universidad de Concepcion ile Colo Colo arasında oynanan maça bir pozisyon damga vurdu.

KENDİNİ YERE ATTI

1-1 devam eden mücadelenin 85'inci dakikasında Universidad forveti Jean Meneses, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Hector Jona penaltı noktasını gösterdi.

Colo Cololu oyuncular uzun süre itiraz etti. Ancak hakemin kararı değişmedi, topun başına geçen Fernando Manriquez Universidad de Concepcion'u 2-1 öne geçirdi.

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EMEK HIRSIZLIĞI YAPTI

Evsahibi takım bu sonuçla maçı kazanırken, Colo Colo takımı maç sonunda kendisini yer atan Meneses ve hakem hektor Jona'ya tepkiliydi. Colo Colo teknik direktörü Pablo Guede, "Rakipten bir oyuncu büyük bir emek hırsızlığı yaptı. Hakem de ona şahitlik etti" dedi.