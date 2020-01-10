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Hakemi rakip sanan dövüşçü

Shinechagtga Zoltsetseg ile Ma Jia Wen arasındaki MMA maçında ilginç bir an yaşandı. Rakibine nakavt olan Ma Jia Wen, farkında olmadan hakeme saldırdı.

| Haber Merkezi
Hakemi rakip sanan dövüşçü
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MMA dövüşçüleri Shinechagtga Zoltsetseg ile Ma Jia Wen Tayland'da karşı karşıya geldiler.

HAKEMİN AYAĞINA SARILDI

Moğol sporcu Shinechagtga Zoltsetseg, Çinli rakibi Ma Jia Wen'i ilk raundun henüz 55. saniyesinden bir yumruk darbesiyle yere serdi.

İki dövüşçünün birbirine girdiği anlarda hakem araya girdi ancak beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Aldığı darbe sonrası bir an kendini kaybeden Zoltsetseg, hakemi rakip sandı ve ayağına sarılarak yere devirmeye çalıştı.

O anlar izleyenleri güldürdü.

Aldığı darbe sonucu hakemi rakip sanan dövüşçü - İZLE

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