Hakemi rakip sanan dövüşçü

MMA dövüşçüleri Shinechagtga Zoltsetseg ile Ma Jia Wen Tayland'da karşı karşıya geldiler.
HAKEMİN AYAĞINA SARILDI
Moğol sporcu Shinechagtga Zoltsetseg, Çinli rakibi Ma Jia Wen'i ilk raundun henüz 55. saniyesinden bir yumruk darbesiyle yere serdi.
İki dövüşçünün birbirine girdiği anlarda hakem araya girdi ancak beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.
Aldığı darbe sonrası bir an kendini kaybeden Zoltsetseg, hakemi rakip sandı ve ayağına sarılarak yere devirmeye çalıştı.
O anlar izleyenleri güldürdü.