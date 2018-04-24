Hakemin dokunduğu Marko Marin kendisini yere attı

Yunanistan Ligi'nde eşi görüşmemiş bir pozisyon yaşandı. Olympiakos'ta forma giyen eski Trabzonsporlu Marko Marin, bir penaltı pozisyonuna itiraz için hakemin yanına koştu.

KENDİSİNİ YERE ATTI

Bütün takım başına toplanan hakeme en büyük tepkiyi Marin gösterdi. Üzerine gelen futbolcuları uzaklaştırmak isteyen hakem, Marko Marin'e dokununca Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu bir anda kendini yere attı.

Marko Marin'in kendisini yere atması güldürdü - İZLE

SARI KART GÖRDÜ

Genellikle rakip takım futbolcusu kart görsün diye yapılan bu abartılı eylemde bu kez hedef hakem olunca ortaya garip bir görüntü çıktı.

Daha sonra hakem Marko Marin'e bu pozisyondan ötürü sarı kart verdi.