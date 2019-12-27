Hakemler de VAR kayıtları açıklansın istiyor

Türk futbolunda son günlerin en çok konuşulan konusu VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmayacağı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası hakemlerin hatalarına dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep etti.

Son olarak ise TFF'ye 24 saat süre veren Beşiktaş, kayıtların yayınlanmaması durumunda ise savcılığa şikayette bulunacaklarını belirtti.

"KULÜPLER KAYITLARI DİNLESİN"

Beşiktaş'ın bu çıkışına Fenerbahçe ve Galatasaray da destek olurken, hedefteki hakemler ise kulüplerin çağrılarına uydular.

Kamuoyunda zan altında kaldıklarını ifade eden hakemler, "Kimseden korkumuz, çekincemiz yok. VAR kayıtlarının açıklanması bizi de rahatlatır ancak IFAB kayıtların paylaşılmasını tavsiye etmiyor. Bu yüzden TFF ve MHK uygun görürse kulüplerin temsilcileri Riva'daki VAR merkezine gelerek konuşmaları dinleyebilir. Bu durum bizim için de iyi olur" şeklinde konuştular.