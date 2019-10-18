Hakemler hangi pozisyonlarda el kararı verir

Alman Die Zeit gazetesi futbolun en tartışmalı konusu olan el ihlallerini Alman FIFA hakemi Tobias Stieler'in danışmanlığında görsellerle açıkladı.

Görseller ise Armin Schieb tarafından çizildi.

1- El görseldeki gibi yana, yukarı, önde yukarı açıldığında ve top ele ya da kola temas ettiğinde bu ihlaldir. Bu pozisyonda el, doğal konumunun dışındadır ve oraya ait değildir.

2-El omuz hizasının üzerine çıktığında doğal konumunun dışındadır ve vücudun doğal olmayan şekilde kullanımına girmektedir. Dolayısıyla bu durum el ihlalidir.

3-Bir oyuncu uzaklaştırmak amacıyla topa vuruş yaptığında top istemsiz bir şekilde ayağından eline yönelirse elin doğal konumda olmaması halinde bile bu durum nizamidir ve ihlal yoktur.

4-Oyuncunun eli doğal konumunda ve fazla açık değil. Oyuncu, vücuduyla topa doğru yönelmiyor. İhlal içermeyen bu pozisyon 'çarpma' olarak nitelendirilir.

5-Oyuncunun eli doğal konumunda görünmesine rağmen vücuduyla topa doğru hamle yaptığında ve topa eliyle dokunduğunda bu durum el ihlaline girer.

6-Futbolcu yere düştüğünde, düşüş sırasında top destek eline çarparsa ceza verilmez. Ancak diğer elini toptan kaçırmak durumundadır. Aksi takdirde bu pozisyon el ihlaline girer.

7-Yere düşen her oyuncu elini destek olarak kullanabilir ve top ele çarptığında bu ihlal değildir. Ancak oyuncu düşerken topu eliyle kasıtlı olarak uzaklaştırır veya top elinden rakip kaleye girerse bu pozisyon el ihlaline girer.

8-Eğer bir oyuncu omuz hizasının altında kalacak şekilde kolunu kaldırırsa ve ele çarpan pozisyon hakem tarafından kasıtlı olarak değerlendirilirse bu ihlaldir.

9-Bir oyuncunun vücudu doğal konumda koştuğu sırada eline çarpan top ihlal değildir ve oyun devam etmelidir.

10-Eğer bir top uzaktan geliyorsa ve oyuncunun elini çekmek için yeterli zamanı bulunuyorsa çarpan top daima ihlaldir ve el vardır.

11-Eğer top bir oyuncunun eline elini kaçıramayacağı şiddetle geliyorsa, eli doğal konumun dışında açık olmadığı sürece bu nizamidir ve ihlal değildir.

12-Eğer hücum yapan bir oyuncu çarpma bile olsa elinin yardımıyla topu sürüp gol şansına yol açıyorsa bu durum yeni kurallara göre her şartta ihlaldir.

13-Hücum oyuncusunun eline çarpan top her şartta cezalandırılsa da savunan oyuncunun doğal konumda eline çarpan top nizamidir ve ihlal içermez.