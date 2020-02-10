Hakemler yine skandal hatalar yaptı

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları, ertelenen Göztepe-Ç.Rizespor mücadelesi dışında tamamlanırken, hakemler verdikleri kararlarla yine maçlara damgasını vurmayı başardı.
Yıllardır yaptıkları büyük hatalarla futbolseverleri adeta çileden çıkaran hakemlerin performansı, her geçen yıl daha da kötüye gidiyor.
YABANCI HAKEM NEDEN DÜŞÜNÜLMÜYOR?
Özellikle Fenerbahçe-Alanyaspor, Beşiktaş-Gaziantep ve Sivasspor-Başakşehir maçlarında verilmeyen penaltı kararları, "yabancı hakem" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Yabancıların ülkedeki futbol atmosferine uzak oldukları için baskılardan etkilenmeyeceğini düşünen futbolseverler, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla federasyona çağrıda bulundu.
Bu hafta yaşanan bazı skandal kararlar:
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)