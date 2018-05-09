Hakemlerin kötü performansı Arda'yı çıldırttı

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya gelmiş, son dakikada golüyle yıkılan ev sahibi ekipte Arda Turan'ın gördüğü kırmızı kart maçın önüne geçmişti.

GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ FAULÜ GÖRMEDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu idarecileri, gözünün önündeki faulü görmeyen yardımcı hakemi iten yıldız futbolcunun kaç maç ceza alması gerektiğini tartışıyor, ancak asıl konuşulması gereken konu hakemlerimiz...

Sezon başından bu yana birçok skandal karara imza atan Türk hakemleri, Başakşehir-Sivasspor mücadelesinde de vasatı aşamamıştı.

Hakemlerin maç boyunca ortaya koyduğu performansı beğenmeyen Arda Turan da maçın son anlarında verilen kararı protesto etmiş ve yarcımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmişti.

HAKEMLERE CEZA YOK

PFDK, sinirlerine hakim olamayan Arda'yla ilgili kararını yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuracak. Peki hakemlerimizle ilgili neden herhangi bir yaptırım uygulanmıyor?

TFF, maçların sonuçlarını etkileyecek oranda hatalar yapan hakemleri birkaç hafta dinlendiriyor. Federasyonun tek uyguladığı ceza bu.

TFF VİDEO HAKEME SARILDI

Bu sezon diğer yıllara göre daha da kötüye giden Türk hakemlerinin bu performansıyla başa çıkamayan TFF, son çare olarak Video Hakem Sistemi'ne sarılmıştı.

Seneye Süper Lig'de uygulanacak olan Video Hakem Sistemi, Türkiye'de resmi olarak ilk kez Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında denenecek.

ADALET ANLAYIŞI KAYBOLDU

Dünya Kupası üçüncülüğü ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının dışında Türk futbolu dünya arenasında yer sahibi değil. Bunun nedeni kuşkusuz futbol altyapımızdaki yatırım eksikliği olduğu kadar 'adalet' kavramından da giderek uzaklaşmış olmamız.

Bir futbolcu, her ne olursa olsun hakemi itemez, ona bağıramaz, bu kesin. Ancak hakemlerimizin de Türk futboluna verdiği zararı konuşmanın vakti çoktan geldi.

Futbolcunun, taraftarın ve kulüplerin emeği bir hakemin dudakları arasındaki düdüğe bağlı ve maalesef hakemlerimiz kararlarını verirken bu gerçeği görmezden geliyor, dikkatli davranmak ya da hataları düzeltme adına bir gelişim göstermiyor.

Bu da sonuç olarak futbolla yatıp kalkan ülkemizin gündemine oturuyor, yersiz gerilimlere neden oluyor. Arda Turan'ın hakemle yaşadığı diyalog ve hakemi itmesi, kararlara olan öfkesi bunun son örneği...