Hakim Ziyech, Chelsea'de

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'in İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olduğunu açıkladı. Chelsea'nin, Ziyech için Ajax'a 40 milyon euro peşin ve 4 milyon euro da bonus olmak üzere 44 milyon euro ödeyeceği duyuruldu.

"ZIYECH İÇİN MUTLUYUM"

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Bir transfer olacağını bekliyorduk. Aslında bu transferin bir ya da iki yıldır olmasını bekliyordum. Ziyech'in transfer olmayınca her seferinde 'Vay be yine kaldı' diyordum. Sezon sonuna kadar aramızda olacağı için mutluyuz. Chelsea fantastik bir kulüp. Ziyech için mutluyum." dedi.

Ajax forması giyen Donny van de Beek ise "Ziyech'e Chelsea'de başarılar diliyorum. Umarım orada da çok iyi işler yapar. Bence hak ettiği bir adım atacak. Ziyech harika bir futbolcu, bu yüzden Chelsea'de de iyi işler yapacağına eminim. Chelsea, Ziyech için doğru bir adım. Elbette herkesin fikirleri vardır ama ben doğru yere gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Hollanda ekibi Ajax ile bu sezon 30 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.