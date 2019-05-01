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Hakim Ziyech Fenerbahçe'yi pişman etti

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ancak Comolli'nin Benzia tercihi nedeniyle alınamayan Hakim Ziyech, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyor.

Hakim Ziyech Fenerbahçe'yi pişman etti
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Sezon başında aldırdığı futbolcularla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, sarı-lacivertli taraftarları kızdırmaya devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Hakim Ziyech yerine Benzia'yı aldıran Fransız futbol adamı, tercihinde bir kez daha yanıldı.

AJAX'IN BEYNİ

Real Madrid ve Juventus'u eleyen, yarı final ilk maçında ise Tottenham'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Ajax'ın beyni olan Ziyech, ortaya koyduğu futbolla Ali Koç başta olmak üzere sarı-lacivertli yönetimi pişman etti.

Comolli'nin ısrarla istediği Benzia ise uzun süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

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