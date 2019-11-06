Hakim Ziyech'in müthiş frikik golü

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta mücadelesinde Chelsea ve Ajax, adeta gol düellosuna sahne olan ve heyecanın bir an olsun dinmediği maçta 4-4'lük skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

ZİYECH FRİKİKTEN ATTI

Maç adeta golle başladı, 2. dakikada Tammy Abraham'ın kendi filelerini havalandırmasıyla konuk ekip öne geçti. Hemen 2 dakika sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Jorginho, skora dengeyi getirdi. 20. dakikada sahneye çıkan Quincy Promes, Amsterdam temsilcisini bir kez daha öne geçiren isim oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

36. dakikada Hakim Ziyech'in dar açıdan mükemmel vuruşunda top önce direğe, ardından da kaleci Kepa Arrizabalaga'nın yüzüne çarparak filelerle buluştu ve fark 2'ye çıktı.

55. dakikada Hakim Ziyech'in sağ kanattan içeriye çevirdiği sert topu kontrol eden Donny van de Beek, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

63. dakikada Tammy Abraham'ın dokunduğu topa zor da olsa uzanan Cesar Azpilicueta, rakip fileleri bularak farkı 2'ye indirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

68. dakikada Daley Blind, rakibine yaptığı müdahalenin ardından 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Hemen 1 dakika sonrasında 2. sarı kartının ardından kırmızı kartla takımını eksik bırakan bir diğer Ajaxlı oyuncu Joel Veltman oldu.

71. dakikada kazanılan penaltı vuruşunun ardından bir kez daha sorumluluğu üstlenen Jorginho kendisinin 2., takımının 3. golünü atarak farkı 1'e indirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

74. dakikada rakip ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Reece James, sert ve düzgün bir vuruşla skoru dengeledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar 1'er puana razı olarak sahadan ayrıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bu beraberliğin ardından 7 puanlı 2 ekipten Ajax liderlik koltuğuna otururken, ev sahibi Chelsea 2. sıraya geriledi.