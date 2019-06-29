Hakkarili genç güreşçiler, milli takım için ter dökecek

Gençlik ve Spor İl Müdürülüğünde görevli güreş antrenörleri ile eski güreş milli takım antrenörlerinden beden eğitimi öğretmeni Murat Emin tarafından yetenekleri keşfedilen Hakkari Spor Lisesi öğrencileri Eyyüp Baygo, Berkant Kurt ve Eylem Gök, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

BAŞARILARIYLA MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDILAR

Bu başarılarla dikkati çekerek milli takıma seçilen sporculardan Berkant Kurt, Avrupa Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Eyyüp Baygo ise Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası öncesi hazırlık kampına çağrıldı.

Daha önce milli takıma seçilen Eylem Gök ise 10-15 Nisan'da Uluslararası Zafer Turnuvası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Uluslararası müsabakalarda milli takımın başarısı için ter dökecek 3 güreşçi, hazırlıklarını Hakkari Spor Salonu'nda beden eğitimi öğretmeni Murat Emin'in gözetiminde sürdürüyor.

"HAKKARİ'NİN SPORLA ANILMASINI İSTİYORUZ"

Murat Emin, il güreş takımını çalıştırdığını ve bu sene kentten milli takıma 3 sporcu kazandırdıklarını söyledi.



Milli takıma sporcu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Emin, "Amacımız Hakkari'nin sporla anılması ve spor faaliyetlerinin daha fazla artması. Derece yapan sporcularımızdan Eylem Gök ülkemizi bu sene uluslararası müsabakada 49 kiloda temsil etti. Berkant Kurt, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın kampına çağrıldı, Eyyüp Baygo ise 29 Haziran'da Niğde Demirkazık'ta yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi milli takımın hazırlık kampına davet edildi." dedi.

"HAKKARİLİ GENÇLER ÇOK YETENEKLİ"

Daha iyi başarılar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki antrenörlerle birlikte çalışmalara devam ettiklerini belirten Emin, "Hakkari gençleri bence çok yetenekli. Biraz mücadele edince, biraz gençlere zaman tanıyınca onların sporda ne kadar başarılı olduğunu ilk geldiğim yıl anladım. Diğer antrenörlerimizle haftanın 6 günü antrenman yapmaktayız. Sezon sonunda bunun meyvesini aldık." diye konuştu.

"BURADAN DA ŞAMPİYONLAR YETİŞEBİLİR"

Gençlerdeki yeteneği gördükten sonra hedef büyüttüklerini dile getiren Murat Emin, "Neden Hakkari'mizden Avrupa ve dünya şampiyonu çıkmasın, olimpiyatlara neden bir sporcu gitmesin? Artık bunun hesabını yapıyoruz. Tek amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH, ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Sporculardan Berkant Kurt, 6 yıldır güreşle uğraştığını belirterek, "Bu yıl iki kez Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarına çağrıldım. İnşallah ülkemi en güzel şeklide Dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğim." açıklamasında bulundu.

İlk uluslararası organizasyona katılan Eylem Gök ise 11. sınıf öğrencisi olduğunu anlatarak, "Bursa'da Türkiye Şampiyonası'nda ilk 5'e girdim ve Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Desteklerinden dolayı antrenörlerime teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN KAMPA GİDİYOR

Eyyüp Baygo da ilk hedefine bu sene ulaştığını ve Niğde'de yapılacak Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası için milli takım kampına çağrıldığını dile getirdi.