Haland, Devler Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

Napoli'nin golünü 44. dakikada Lozano, Salzburg'un golünü ise 11. dakikada penaltıdan Haaland attı.

4 MAÇTA 7 GOL ATTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 kez fileleri havalandırarak rekor kıran 19 yaşındaki Haland, gol sayısını 7'ye çıkardı ve ilk 4 karşılaşmanın rekorunu da ele geçirdi.

Norveçli milli santrfor ,ayrıca rekoru paylaştığı Raul Gonzalez (1995-1996 sezonu) ve Kylian Mbappe'yi (2016-2017) geçerek turnuva tarihinin bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncusu oldu.