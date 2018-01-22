Haldun Üstünel Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Florya'ya dönen Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak''tan sonra sarı-kırmızılı camianın efsane isimlerinden Haldun Üstünel de kulübe geri dönüyor. Haldun Üstünel, sarı-kırmızılı kulübün yurt dışı ilişkilerini yürütecek.

TRANSFER SİHİRBAZI HALDUN ÜSTÜNEL

Başkan Mustafa Cengiz'e olan yakınlığıyla bilinen Galatasaray Spor Kulübü üyesi Şükrü Altan Cevheroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yurt dışından, kilometrelerce uzaktan çıktım geldim. Çok emek verdik çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını almanın mutluluğu ve huzuru ile şimdi dönme vakti. Cemiyete kalamıyorum. Herkesin gönlü ferah olsun. Ne demiştik Mayıs'lar Bizim. Allah'a emanet olun. Sevgili Haldun ÜSTÜNEL doğru yönetim ile yeniden aramıza geliyor. Yurt dışı ikili ilişkilerde köprü görevini üstlenecek Sihirbaz, özlenen sinerjiyi geri getirecektir" ifadelerini kullandı.

Adnan Polat döneminde görev yapan ve takıma kazandırdığı transferle taraftarların "Transfer sihirbazı" lakabını taktığı Haldun Üstünel, yıllar sonra sarı-kırmızılı ekibe dönecek.