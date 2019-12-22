Halil Dervişoğlu İngiltere yolcusu

Ocak ayından itibaren Championship ekiplerinden Brentford forması giyecek olan milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam ile son maçına çıktı.
Sparta Roterdam'ın sahasında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ettiği maçta 57. dakikada penaltıdan fileleri sarsan Halil Dervişoğlu, bu
P.TESİ YENİ TAKIMIYLA İDMANA ÇIKIYOR
19 yaşındaki golcü oyuncu, Pazartesi gününden itibaren Brentford ile idmanlara çıkmay başlayacak.
Halil Dervişoğlu, bu sezon forma giydiği 17 lig maçında 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.