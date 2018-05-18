Halil Umut Meler, Avrupa'da U17 finalini yönetecek

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

1 Buffon'u isteyen 4 Avrupa takımı Dün düzenlediği basın toplantısında Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Buffon için, Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin teklif yaptığı ifade edildi.

2 Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Salih Uçan'a Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

3 Beşiktaş'ın oyuncu satışından kazandığı para Beşiktaş, Tosic'in Çin'e transferinden sonra Fikret Orman döneminde oyuncu satışından yaklaşık 80 milyon euroluk gelir elde etmiş olacak.

4 G.Saray'ın kasasına 220 milyon TL girdi Cumartesi günü Göztepe deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ın başarılı performansı kasasını da doldurdu.

5 Beşiktaş, Tosic'i KAP bildirdi Beşiktaş, Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

6 Quaresma da Çin'e transfer oluyor Dusko Tosic'i 5 milyon euroya Çin'e satan Beşiktaş, Portekiz Quaresma'yı da 10 milyon euroya yine Çin'e göndermeyi planlıyor.

7 Aykut Kocaman: G.Saray deplasmanlarda kötü Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın deplasmanlardaki kötü performansından dolayı şampiyonluk için umutları olduğunu ifade etti.

8 Süper Lig'de 20'den fazla gol atan yabancı oyuncular Süper Lig'de bir sezonda 20 gol barajını geçen yabancı futbolcuları sizler için derledik

9 Soldado: İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda takım olarak imkansızı başararak şampiyon olmak istediklerini söyledi.