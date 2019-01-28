Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu karşılaşmadan sonra en fazla konuşulan isim ise mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Özellikle bordo-mavili camia, Meler'in yönetimine ve verdiği kararlara büyük tepki göstermişti.

BU HAFTA HİÇBİR GÖREV VERİLMEDİ

Bu yaşananların ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), 32 yaşındaki hakemi bu hafta profesyonel liglerde oynanan hiçbir müsabakaya atamadı.

Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da Video Yardımcı Hakem hizmeti vermişti.

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