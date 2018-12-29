Halilhodzic: Slimani kararsızlığının bedelini ödüyor

Cezayir Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Vahid Halilhodzic, Islam Slimani hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Nantes takımını çalıştıran tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'de beklentileri karşılamakta zorlanan Slimani'nin hatalarını ve geleceğini değerlendirdi.

''KARARSIZLIĞININ BEDELİNİ ÖDÜYOR''

Cezayirli forvetin çok fazla transfer yaptığını söyleyen Halilhodzic, ''Bence Slimani, son zamanlarda çok transfer yaptı. Sorunu da bu oldu. Bana göre kararsızlığının bedelini ödüyor. İki sezon içinde üç kulüp değiştirmek ona yardımcı olmadı. Gittiği her takımda tam adapte olacakken başka bir takıma gitti. Transfer olduğunda hemen takıma alışmak, adapte olmak kolay olmuyor.'' sözlerini kullandı.

''GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEK''

Slimani'nin tekrar form yakalayacağına inandığını da belirten Vahid Halilhodzic, ''Bence Slimani, güçlü bir şekilde geri dönecek. Ne kadar kaliteli bir forvet olduğunu daha önceden defalarca kanıtladı. Çok fazla gol atma yeteneği var. Tekrar gollerini atmaya başlayıp Milli Takımı'na da faydalı olacaktır.'' dedi.