Halilhodzic'ten Japonya'ya dava

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

1 Suat Kaya saçlarıyla gündemde Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor'un hocası Suat Kaya, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham, yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. Kaya'nın saç protezi haberin önüne geçti.

2 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

3 Avrupa'da oynatan Türk futbolcuların performansları Avrupa'da hemen hemen bütün ligler sona erdi. Cengiz Ünder, Türkiye'yi temsil eden lejyonerlerimiz arasında en iyi performans gösteren isim oldu.

4 Galatasaray'ın transfer politikası Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

5 Nagatomo, samuray dansı yaptı - İZLE Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo, gösterdiği performansla şampiyonlukta kilit rol oynadı. Japon futbolcu kutlamalarda ise samuray dansı yaptı.

6 Volkan Demirel: Taraftar bizi strese soktu Fenerbahçe'de Volkan Demirel, iç saha maçlarında taraftarın kendilerini strese soktuğunu ve fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

7 Sosa beklentileri karşılayamadı Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa, sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi.

8 Aykut Kocaman'ın veda sözleri Başkanlık seçimi nedeniyle görevinden istifa edeceğini belirten Aykut Kocaman, takıma veda ederken, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

9 Yasin Öztekin: Maç sabahları namaz kılıyoruz Galatasaraylı Yasin Öztekin, katıldığı sahur programında maçlardan önce takım arkadaşlarıyla namaz kıldıklarını ifade etti.