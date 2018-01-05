Halilodzic: Trabzonspor'a neden gittiğimi anlamadım

Japonya'nın teknik direktörlüğünü yapan Vahid Halilhodzic, Trabzonspor'da geçirdiği günler ile ilgili konuştu ve bu kararının doğru olmadığını söyledi.

BAŞKANA SÖZ VERMİŞTİM

Cezayir ile Dünya Kupası'nda mücadele ettikten sonra Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na söz verdiği için Trabzonspor'a geldiğini belirten Halilhodzic, "Brezilya'daki Dünya Kupası'ndan sonra çok teklif aldım. Çoğu insanın anlamadığı bir tercihte karar kıldım. Size gerçeği söyleyeyim, ben de tam olarak anlayamadım, ailem de anlamadı. Bir arkadaşıma söz verdim ki, o da Trabzonspor'un başkanıydı. Bana takımı şampiyon yapabileceğimizi söyledi. Bir gün Almanya'ya karşı oynuyordum, hemen ardından buraya gelmiştim. Daha önce hiç görmediğim, bilmediğim oyuncuların arasındaydım. Maalesef takımın arkasında görünen insanlar, gerçekte takımın arkasında değildi. Çok hayal kırıklığı yaşamıştım." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN DEV TEKLİFLERİNİ REDDETTİM

Trabzonspor'un dışında Avrupa'dan çok büyük teklifler de aldığını kaydeden Bosna-Hersekli teknik adam, "Avrupa'nın büyük kulüplerinin tekliflerini reddettim, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan teklifler vardı. Söz verdiğim için Trabzonspor'a gittim. Kariyerimde bazı anlarda çok akıllı tercihler yapmadığımı kabul ediyorum. Ama güzel şekilde ayrıldık." diye konuştu.



Trabzonspor'da sadece 4 ay çalışan Vahid Halilhodzic, Mart 2015'ten bu yana Japonya Milli Takımı'nı çalıştırıyor.