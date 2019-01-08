Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e FIFA kokartı takıldı

Mustafa Cengiz önderliğinde toplanan Galatasaray yönetimi, hakem Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in sarı-kırmızılı ekibin maçlarında kasten hata yaptıklarını iddia ederek düdük asmalarını istemişti.

İKİ HAKEME DE FIFA KOKARTI TAKILDI

Galatasaray'ın sert çıkışının üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen bu yönde bir karar çıkmazken, TFF hakemlerinin bu yüzden görevden alınmayacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı yönetiminin düdük asmalarını istediği Süper Lig hakemleri Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dün düzenlediği törende FIFA kokartı takıldı.

Galatasaray taraftarları yaptırım gücü olmadığını düşündüğü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi yoğun şekilde eleştirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ın 1-0 önde götürdüğü maçın son dakikalarında orta hakem Hüseyin Göçek, Serdar Aziz ile Skubic arasındaki mücadelede penaltı vermişti. VAR ekranından pozisyonu tekrar izlemeyen Göçek kararından dönmemişti.

1-1 biten mücadelenin ardından olağanüstü toplanma kararı alan Galatasaray yönetimi GS TV'den kamuoyuna seslenip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurullarıyla birlikte istifa etmesini istemişti. Mustafa Cengiz ayrıca Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ile VAR Hakemi Halis Özkahya'nın mesleği bırakmalarını talep etmişti.

Sarı-kırmızılılar o maçta Göçek ile Özkahya arasındaki VAR konuşmalarının açıklanmasını ve aksi halde IFAB, FIFA ve UEFA nezdinde harekete geçeceklerini açıklamıştı. Ancak aradan 1.5 aya yakın bir süre geçmesine rağmen Galatasaray yönetiminin, TFF'ye yönelttiği hiçbir talep gerçeğe dönüşmedi.