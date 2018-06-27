Hallgrimsson: Enerjimiz kalmadı

İzlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Heimir Hallgrimsson'un açıklamaları;
"Bugünkü maçta çok fazla enerjimizin kalmadığını anladım. Oyuncularımızla gurur duymalıyız. Sonuna kadar şansımızı zorladık. Futbol harika bir oyun ancak bazen zalimdir"
HIRVATİSTAN DAHA KALİTELİ
"Hırvatistan'ı kazandıkları için kutluyorum. Grupta üç maçı da harika oynadılar. Hırvatistan Milli Takımı'nın daha kaliteli olduğunu tartışamayız."
KARAKTER GÖSTERDİK
"Yediğimiz ilk golden sonra şoke olduk ancak pes etmedik. Sahada karakter gösterdik. Oyuncularımızın azmi üst seviyedeydi"