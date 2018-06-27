Hallgrimsson: Enerjimiz kalmadı

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

2018 Dünya Kupası'nda A,B,C ve D gruplarında maçlar bitti. Buna göre 4 son 16 turu eşleşmesi belli olurken, Messi ile Ronaldo'nun çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali belirdi.

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim olan Gomis, sarı-kırmızılı takımda kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi.

Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

PSV'de uyguladığı teknolojiyi Fenerbahçe'ye de adapte edecek olan Cocu, SoccerLab uygulamasınyla birçok konuda detaylı raporlar alacak.

Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

Trabzonspor'da izinsiz olarak antrenmana katılmayan Sosa'nın ülkesi Arjantin'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan'a teklif var, Lens ve Atiba'nın geleceği ise belirsiz.

Burak Yılmaz: VAR benim işime yarar

1 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

2 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

3 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

4 Dünya Kupası'nda Portekiz-Arjantin eşleşmesi olabilir 2018 Dünya Kupası'nda A,B,C ve D gruplarında maçlar bitti. Buna göre 4 son 16 turu eşleşmesi belli olurken, Messi ile Ronaldo'nun çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali belirdi.

5 Trabzon antrenmanda Sosa tatilde Trabzonspor'da izinsiz olarak antrenmana katılmayan Sosa'nın ülkesi Arjantin'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

6 Cocu F.Bahçe'ye teknolojiyle geliyor PSV'de uyguladığı teknolojiyi Fenerbahçe'ye de adapte edecek olan Cocu, SoccerLab uygulamasınyla birçok konuda detaylı raporlar alacak.

7 Gomis Galatasaray'da kalıyor Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim olan Gomis, sarı-kırmızılı takımda kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi.

8 Beşiktaş'ta 3 ismin geleceği belirsiz Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan'a teklif var, Lens ve Atiba'nın geleceği ise belirsiz.

9 Burak Yılmaz: VAR benim işime yarar Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Video Hakem Sistemi ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.