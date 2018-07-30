Halter takımı İtalya'da rekor kırdı

İtalya’nın Milano şehrinde organize edilen şampiyonada milli halterciler 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

558 PUANLA ZİRVE GELDİ

Şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katıldı. Milli takım 16 erkek, 16 Kadın olmak üzere toplam 32 sporcuyla katıldı.

Müsabakalar sonrasında ülke sıralamasında U17 Kadın Takımı 558 puanla birinci, 534 puanla Gürcistan ikinci, İtalya 511 puanla üçüncü, Azerbaycan 471 puanla dördüncü oldu. U17 erkek takımı 343 puanla üçüncü, 393 puanla Romanya birinci, Azerbaycan 390 puanla ikinci oldu. 343 puanla Ermenistan dördüncü oldu. U15 Kadın takımı 554 puanla birinci, 468 puanla İtalya ikinci, Azerbaycan 409 puanla üçüncü oldu. U15 erkek takımı 550 puanla ikinci, 514 puanla Azerbaycan birinci, Bulgaristan 419 puanla üçüncü oldu. 399 puanla Polonya dördüncü oldu.