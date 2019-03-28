Haluk Şahin: Ünal Karaman bizim evladımız

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek teknik direktör Ünal Karaman'dan memnun olduklarını ve yeni sezonun planlarını da birlikte yaptıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftayı 43 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şahin, sezon başında Slovenya kampına sıkıntılı başladıklarını hatırlatarak, "Transferleri biraz geç de olsa yaptık. Hepsi sağolsunlar takıma katkı sağladılar. Bu konuda Ünal hocayı tebrik etmek istiyorum. O kaynaşmayı gayet iyi yaptı. Sezon içinde sakat, cezalı oyuncularımız oldu. Yine de futbolcu arkadaşlarımız ilk yarıyı özverili, gayet iyi şekilde bitirdiler." diye konuştu.

"Daha sonra hakem hataları devreye girdi." diyen Şahin, "Tahmini 15 puanın üzerinde kayıpla bugüne geldik. Bugün aldığımız puana 15 puan koyulduğunda nerede olacağımızı tüm kamuoyunu biliyor. Her şeye rağmen şu anda bulunduğumuz dördüncülük gayet iyi. Onun için teknik heyete, futbolculara, özellikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bizi hiçbir maçta yalnız bırakmadılar, stadı doldurdular, mağlup da olsak takımı çağırıp alkışladılar." ifadelerini kullandı.

"Ünal Karaman içimizden, bizden biri"

Şahin, sezon sonunda teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin sona erecek olmasına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Ünal hoca çok zor şartlarda kulübe geldi. O bizim evladımız zaten. Yıllardır kulübün içinde olmuş, çeşitli görevler yapmış bir isim. Bunu sürekli medya kaşıyor. Ünal hocadan memnunuz. Kendisi de bunu biliyor. Yeni sezonun plan ve programını yapıyoruz. Bugün bile oturduk, 'Neler yapabiliriz?' diye konuştuk. Transfer komitesini kurduk. Ünal hoca ile Hüseyin (Çimşir) hoca da dahil komiteye. Gelecek sezon için ciddi toplantılar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Ünal Karaman içimizden, bizden biri. Onunla konuşmanın da bana göre şu anda anlamı yok. Önemli maçlarımız var. Kimsenin kafasını bulandırmaya gerek yok ama biz Ünal hocaya sahibiz. Bunu herkes böyle bilsin."

"Ciddi teklif gelirse değerlendiririz"

Şahin, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya ciddi transfer önerileri gelmesi halinde yönetim kurulu olarak bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Abdülkadir ve Yusuf'un mukaveleli futbolcuları olduğunu ifade eden Şahin, "Biz nasıl her takımdan oyuncu isteyebiliyorsak, bu oyunculara talip olanlar da gelip bizden isteyebilir. Eskisi gibi menajerle değil, önce kulübe yazılı bir teklif geçilmesi gerekiyor. Sonra menajerleri çağrılıyor. Biz onlardan memnunuz. Kadromuzun içindeler. Onlarla devam ediyoruz. Çok ciddi bir şey olursa yönetim olarak düşünür, karar veririz ama şu anda öyle bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ekuban ve Rodallega'nın durumu

Şahin, sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Caleb Ekuban konusunda mayıs sonuna kadar zamanları olduğunu kaydederek, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekuban Trabzon'u seviyor. Biz de onu seviyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde de kadromuzda yer alacak." açıklamasını yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın menajeriyle konuştuklarını da aktaran Şahin, "Mayısa kadar süre var, oturup konuşacağız. Anlaşırsak onunla da yola devam edeceğiz. Rodallega, bize büyük katkılar yapan bir oyuncu. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Kulübün çıkarları için, o bütçeyi sağlamak için oturup konuşacağız. Bizim de ona bir teklifimiz olacak." şeklinde konuştu.