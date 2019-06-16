Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud A takıma çıkabilir

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon altyapıya transfer ettiği 2000 doğumlu futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty, A takıma yükselebilir.
İsminin uzun olması nedeniyle hafızalara kazınan Mısırlı futbolcu, 1 yıldır U21 takımında forma giyiyordu.
KAMPA GİDEBİLİR
Kampa genç futbolcuları da götürmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim'in Hamdy Alaa'yı da kadroya alması bekleniyor.
MEVKİSİ ORTA SAHA
Orta saha bölgesinde oynayan genç futbolcu, ön libero ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.