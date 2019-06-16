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Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud A takıma çıkabilir

Galatasaray U21 takımında forma giyen Mısırlı futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty, hazırlık kampına götürülmesi beklenen futbolcular arasında yer alıyor.

| Haber Merkezi
Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud A takıma çıkabilir
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon altyapıya transfer ettiği 2000 doğumlu futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty, A takıma yükselebilir.

İsminin uzun olması nedeniyle hafızalara kazınan Mısırlı futbolcu, 1 yıldır U21 takımında forma giyiyordu.

KAMPA GİDEBİLİR

Kampa genç futbolcuları da götürmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim'in Hamdy Alaa'yı da kadroya alması bekleniyor.

MEVKİSİ ORTA SAHA

Orta saha bölgesinde oynayan genç futbolcu, ön libero ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

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