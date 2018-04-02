Hami Mandıralı: Galatasaray, Trabzonspor'u ezdi

Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, 2-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından Takvim Gazetesi'nde "Yıldız çok, ruh yok" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Hami Mandıralı'nın o yazısı;

Trabzonspor'un son umudu Avrupa kupalarına gitmek, Galatasaray'ın ise şampiyon olmak. Böylesine önemli bir maçta Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun oldukça yetersizdi. Galatasaray oldukça etkili oynuyor fakat Trabzonspor futbol adına bir şey üretemedi. Çünkü Trabzonspor'da bazı oyuncular isteksiz oyunları ile takımın eksik bırakıyor. Böyle olunca Galatasaray taraftarının da desteğiyle rakibini eziyor.

FATİH TERİM MAÇA İYİ HAZIRLANMIŞ

Sarı-Kırmızılıların hocası Fatih Terim takımını maça çok iyi hazırlamıştı ve bunun da sonuncunda hedefe ulaştı. Rıza Çalımbay ise takımı eksik bırakan oyuncuları kötü performansına rağmen oyunda tuttu bu da yenilgiyi hazırladı. Trabzonspor'da isim yapmış bazı oyuncular sezon başından bu yana hiçbir varlık gösteremedi. Milan'dan çok büyük paralara alınan Sosa dün de takıma hiçbir katkı yapmadı. Rıza hoca bu isimlere forma verirken biraz daha düşünmeli.





Sezona şampiyonluk parolasyıla giren ve elinde sadece Avrupa hedefi kalan Trabzonspor'un bu kadar önemli bir maçta bu kadar kötü mücadele etmesi kabul edilemez. Böylesine yüksek bir seviyede basit hatalar yaparsanız bunların affı olmaz. Abdülkadir ve Okay'ın yaptığı hatalar Trabzonspor'a gol olarak döndü. 90 dakika boyunca etkisiz olan Kucka, duraklamalarda şık bir gol attı ama bu gol de puan için yetmedi. İstanbul'dan eli boş dönen Trabzonspor, sonuç ve oyun olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezona şampiyonluk parolasyıla giren ve elinde sadece Avrupa hedefi kalan Trabzonspor'un bu kadar önemli bir maçta bu kadar kötü mücadele etmesi kabul edilemez. Böylesine yüksek bir seviyede basit hatalar yaparsanız bunların affı olmaz. Abdülkadir ve Okay'ın yaptığı hatalar Trabzonspor'a gol olarak döndü. 90 dakika boyunca etkisiz olan Kucka, duraklamalarda şık bir gol attı ama bu gol de puan için yetmedi. İstanbul'dan eli boş dönen Trabzonspor, sonuç ve oyun olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.