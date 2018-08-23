Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu

Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcuları başarıya doymuyor.

Şampiyonanın ilk yarışında altın madalya kazanan milli atletlerimizden Hamide Doğangün, T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken diğer sporcumuz Zeynep Acet de ikinci oldu.

ZEYNEP ACET 2. OLDU

Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Ağustos’ta başlayan Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20.05’te piste çıkan Milli atlet Hamide Doğangün, T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı yarışta mücadele eden diğer sporcumuz Zeynep Acet de ikinci olarak milletimize büyük bir gurur yaşattı.