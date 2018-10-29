Hamilton 5. kez dünya şampiyonu

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 tarihine geçti. İngiliz pilot, Meksika'da yarışı dördüncü sırada bitirmesine rağmen sezon sonuna iki yarış kala sürücüler klasmanında şampiyonluğunu ilan etti.

HAMİLTON TARİHE GEÇTİ

2008, 2014, 2015 ve 2017'den sonra 5. kez dünya şampiyonu olan Hamilton, bunu tarihte başaran üçüncü pilot oldu. Diğer iki pilotten Michael Schumacher'in 7 şampiyonluğu bulunuyorken, Juan Manuel Fangio da 5 kez dünya şampiyonu oldu.

Hamilton, 7. olsa bile şampiyonluğuu ilan edeceği yarışı dördüncü tamamladı. Meksika'da zirveye Red Bull'un genç pilotu Max Verstappen çıkarken, üst üste ikinci kez zirveyi Hamilton'a kaptıran Vettel de ikinci oldu. Vettel, yarıştan sonraki açıklamalarında Hamilton ve Mercedes'i tebirk etmeyi ihmal etmedi.