Hamilton: Schumacher'in rekorunu kıramam

Schumacher'in 7 şampiyonluğu bulunuyor. Formula 1'de sezonu dünya şampiyonu olarak tamamlayan ve 4. kez bu başarıyı elde eden Lewis Hamilton, hedefleri arasında Michael Schumacher'in rekorunu kırmak olmadığını belirtti.

HAMİLTON'IN 4 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Alman pilotun 7 şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatan Hamilton, benzer bir başarıya ulaşmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.

Büyük Britanyalı pilot, "4 şampiyonluk kazanmak 10 yılımı aldı. 4 tane daha kazanmak mı? Şu an bunu başarabilmem çok zor. Fangio'nun rekoruna ulaşabilmek bile iyi olur" dedi.

Hamilton'ın bahsettiği Arjantinli pilot Fangio'nun 1950’li yıllarda 5 dünya şampiyonluğu bulunuyor.