Amilton Sergen Yalçın'ı kızdırdı

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Akdeniz derbisinde Antalyaspor, sahasında ağırladığı rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçın önüne geçen olay ise Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Antalyasporlu futbolcu Amilton arasında yaşandı.

Amilton ile Sergen Yalçın arasında yaşanan gerginliğe, Ozan Tufan da dahil oldu Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, her iki oyuncuyu da yanına çağırdı ve sarı kartla cezalandırdı.

SERGEN HOCA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Sergen Yalçın ise yaşanan bu gerginliğin ardından müsabakanın 57. dakikasında tribüne gönderildi.

Yardımcıları Çağdaş Atan, Murat Şahin ve futbolcular tarafından güçlükle sakinleştirilen Sergen Yalçın, maçın kalan bölümünü tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Sergen Yalçın'ın Yardımcısı Murat Şahin, maç sonrası basın toplantısına, Amilton'un Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi eleştirerek başladı.

TERBİYESİZLİK YAPTI

Rakip oyuncunun teknik direktör Sergen Yalçın'a maç 3-0 iken yaptığı hareketin hiç hoş olmadığını belirten Murat Şahin, “Futbolun içinde yenmek var, yenilmek var ama bu tarz hareketlerin hoş olmadığını düşünüyoruz. Hoca da bu hareketten sonra kendisini tutamadı. Ne olursa olsun, futbolun içerisinde bu hareketlere izin vermemek lazım. Rakip oyuncunun yaptığı tamamen bir terbiyesizliktir" dedi.