Hamilton'dan yarış komiserlerine sitem

Formula 1'de geçtiğimiz gün gerçekleşen ve Lewis Hamilton'ın zaferiyle sonuçlanan Fransa Grand Prix'sine, henüz ilk turda Sebastian Vettel ile Valtteri Bottas arasında yaşanan kaza damga vurdu.

Henüz ilk virajda yaşanan kazada Bottas'a arkadan çarpan Vettel yarış komiserleri tarafından beş saniye pitte kalma cezası almış, ancak daha sonra sergilediği harika performansla yarışı beşinci sırada tamamlamayı başarmıştı. Kazadan daha çok etkilenen Bottas ise damalı bayrağı ancak yedinci sırada görebilmişti. Yarışı kazanarak pilotlar klasmanında Vettel'in 14 puan önünde zirveye yerleşen Hamilton'ın basın toplantısındaki gündem maddesi de takım arkadaşı Bottas'ı ciddi şekilde etkileyen bu kazaydı.

Vettel'e verilen beş saniyelik cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Britanyalı pilot, "Bireysel performansımdan memnun olsam da takım olarak büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk virajı elimizden geldiğince iyi geçmeye gayret ettik. Ancak sizin dışınızda birinin yaptığı hatayla yarışınız mahvoluyorsa ve aldığı hafif bir ceza sayesinde yarışı sizin önünüzde tamamlıyorsa, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor." diye konuştu.

Mercedes yöneticilerinden Niki Lauda da yarış komiserlerinin kararını sorgulayarak, "Vettel'e bu fahiş hatası sonrası nasıl sadece beş saniye cezası verdiler, anlayamıyorum. Hem kendisi hem de Bottas için tüm yarışı mahvettiği düşünüldüğünde bu çok hafif bir ceza." ifadelerini kullandı.

Yarış sonrası gözlerin üzerine çevrildiği Vettel ise kısa bir açıklama yaparak hatasını kabul etmekle birlikte kendisine verilen cezanın adil olduğunu savundu. Tam 10 yıl aradan sonra Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Formula 1 Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'la birlikte Red Bull'dan Max Verstappen ve Ferrari'den Kimi Raikkonen podyumu tamamlayan isimler olmuştu.