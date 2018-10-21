Hamit Altıntop: Favori Galatasaray

Futbolu bıraktıktan spor hayatına golf oynayarak devam eden Hamit Altıntop, "Futboldan sonra golf oynamak, benim için iyi oldu. Golfün bu kadar ruhuma dokunacağını tahmin etmezdim. Güzel bir spor. Turnuvalara katılmak, rekabet içinde olmak alışık olduğumuz bir durum. Bu da ayrı bir zevk katıyor" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını değerlendiren Altıntop, "UEFA Şampiyonlar Ligi hayalini iyi değerlendirmek lazım. Fatih hocanın öyle bir hedefi olduğunu her zaman biliyoruz ama bu sene için öyle bir hedefi olduğunu tahmin etmiyorum. Galatasaray'ın iç sahada taraftarıyla beraber her zaman favori olduğuna inanıyorum. Ama son maçlarda yaşanan sakatlıklar ve Finansal Fair Play gelişmeleri nedeniyle biraz kısıtlı hamleler yapılmasından dolayı bu sene Galatasaray camiası için zorlu bir süreç oluyor. Biz de yakından takip ediyoruz ve maçları heyecanla izliyoruz" dedi.

Hamit Altıntop'un Schalke'ye attığı gol

"GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Schalke 04 ile çarşamba günü oynayacağı maçla ilgili de Altıntop, "Schalke genç ve hırslı bir hocaya sahip. Takımın da yaş ortalaması düşük. Bazen 3-5-2 sistemiyle, bazen de 4-5-1 sistemiyle sahaya çıkıyorlar. Buna kendini hazırlamak zor. Ama Galatasaray'ın taraftar baskısıyla, Fatih hocanın tecrübesiyle bir adım önde olduğuna inanıyorum" yorumunu yaptı.