Hamit Altıntop: İleride başkan olabilirim

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan Nihat Özdemir'in listesinde yer alan Hamit Altıntop'tan TRT SPOR'a özel açıklamalar geldi.

"GÖREV PAYLAŞIMI ÖNEMLİ"

Hamit Altıntop şöyle konuştu.

"Heyecanlıyım mutluyum. Nasıl bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Nihat Başkan'a teşekkür ederim. Baktığınız zaman bu tarihte bir ilk oldu, tartışıldı televizyonlarda, konuşuldu. Bu yolda bana her zaman destek veren vekilim Alpay abi ve Hakan Ünsal'a teşekkür ederim. Onların da cesareti, bana güven veriyor. Görevleri iyi paylaştırmak çok önemli. Her görevde herkesin de bir sorumluluğu vardır."

"YURT DIŞINDAN GELENLERİN İDOLÜSÜN?"

"Yurt dışından gelen gurbetçi futbolcular, biraz daha uzak duruyor. Ben burada abileri olarak bunu ortadan kaldırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sürtüşmeler olacak, tartışmalar olacak ama bunların hepsini konuşarak çözeceğiz. Ben yeni bir yöneticiyim ama sıfırdan başlamıyoruz. Ben yıllardır futbolun içerisindeyim ve her şeyi görüyorum."

"BAŞKANLIK DÜŞÜNEBİLİRİM"

"Başarılı olmak için genel resme bakmak gerekir. Yeni insanlarla tanışacağız, tartışacağız, güzel şeyler ortaya çıkaracağız. İlerleyen dönemlerde, TFF'de başkanlık neden olmasın?"