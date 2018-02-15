Hamit: Beşiktaş'ın B.Münih'i elemesi mucize olur

Son olarak Darmstadt'ta forma giyen Hamit Altıntop , Goal Türkiye 'den Ufuk Kaan Karacan 'a konuştu.

BEŞİKTAŞ TECRÜBESİZ

"Beşiktaş göze hoş gelen bir futbol oynuyor, ofansif olarak üretebilen bir takıma sahip. Grubu lider olarak tamamlamak inanılmaz bir özgüven veriyor ancak bunun tehlikeli de olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ortamı kaldırabilmek, hazmedebilmek büyük bir yetenek istiyor. Tecrübesiz olduklarının altını çizmemiz gerekiyor. Karşısında yıllardır üst düzey oynayan bir Bayern Münih var, seviyesini kendi karakteriyle belirleyen bir kulüp var."

MUCİZE OLUR

"Beşiktaşlılar biraz daha mütevazı olursa, beklentilerini biraz daha düşürürlerse; deplasmanda atacakları bir golle, kendi evlerinde bir mucizeye imza atabilirler. Mucize kelimesinin doğru olduğunu düşünüyorum, Beşiktaş’ın Bayern Münih’i elemesi mucize olur."