Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 4-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HER TOPU ŞİŞİRDİK

Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarı çok kötü olduklarını dile getirdi. Hamzaoğlu, ilk olarak maçı değerlendirirken ''Bugün pas yapamadık her şeyden önce. Her topu ileri şişirdik. Sıkıştığınız anlarda tamam ama maçın her anında bunu yapmazsınız. Yorgunluk da vardı. İkinci yarıya çok kötü başladık. İkinci yarını başındaki tempomuz oldukça düşüktü. 3. gol olduktan sonra çevirmek zordu'' dedi.

FENERBAHÇE BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL

Fenerbahçe'nin rakipleri olmadığını söyleyen Hamza Hamzaoğlu ''Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Bu maçı kazansak ya da berabere kalsak bizim için ekstra olacaktı. Önümüzde Trabzonspor maçı var, inşallah o maçta istediğimiz sonucu alacağız'' ifadelerini kullandı.