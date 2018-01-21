Hamza Hamzaoğlu: Kaybettik ama memnunum

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BİRÇOK TAKIM BEŞİKTAŞ'A KARŞI POZİSYON BULAMIYOR

Hamza Hamzaoğlu karşılaşmayla ilgili "İyi bir maç oldu. İyi de başladık, golü de bulduk, moral oldu, seyircimiz ateşlendi. Maçın sonuna kadar direnç gösterdik ama kolay değil. Beşiktaş'a karşı birçok takım pozisyon bulmakta zorlanmasına rağmen biz fırsatlar da yakaladık. Skor önemliydi ama skordan önemli şeyler de vardı. Bizim ilk ciddi maçımızdı. kaybetmemize rağmen oyuncularımın performansından memnunum. Hepsini tebrik ederim. Yolumuza bakacağız, daha iyi mücadele ve daha fazla puan toplayarak hedeflerimize ulaşacağız. Beşiktaş'a da başarılar dilerim." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Hamza Hamzaoğlu "Yönetimle transfer için çalışmaları sürdürüyoruz. Yavaş hareket ediyoruz ama sakat oyuncularımız var. Onların durumları belli olacak. 1-2 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Mevcut kadromuzdan da sakatlıkları sonrası gelecek oyuncularla birlikte memnunum." diye konuştu.