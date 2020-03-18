Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımız temastan kaçıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında maçların seyircisiz oynatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIZ RAHAT DEĞİL"

Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’de de yayılmaya başlayan koronavirüsten dolayı takım olarak çok endişeli olduklarını vurgulayarak, "Oyuncularımız rahat değiller. Bazı oyuncular temastan kaçıyor. Zaten 2 oyuncumuz tedavi amaçlı yurt dışına çıktılar. Onların gelip gelmemesi belli değil. Kendisi burada olup ailesi yurt dışında olanlar, sevdikleri ve kendi açısından endişeli. Bu tür endişeler içindeyiz. Maçların sonuçlarından anlaşılıyordur, bu hafta deplasmanda oynayan takımların hepsi ya berabere kaldı ya da mağlup oldu. Maçların böyle olması seyahat esnasında oyuncuların yaşadığı endişeden dolayı, yani psikolojik. Bu durumda maç anlamını yitiriyor." ifadelerini kullandı.