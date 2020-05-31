Hamza Hamzaoğlu: TFF doğru bir karar aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Herkes buna alışmaya çalışacak. Futbol hayatımızın olmazsa olmazı. Hayatın normale dönmesi açısından futbol çok önemli bir etken. Futbol oynandığı zaman insanlar hayata daha çabuk adapte oluyor. Şu anda her şey iyiye doğru gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok." diye konuştu.

''FEDERASYON DOĞRU BİR KARAR ALDI''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok doğru bir tarihte ligleri başlatacağını savunan Hamzaoğlu, "Bugün baktığımızda da federasyonun belirlemiş olduğu takvim, yani 12 Haziran, gayet doğru bir tarih. Olası bir aksi durumda en azından 2 haftalık daha öteleme şansımız vardı. Şu anda öyle bir şeye de ihtiyaç gözükmüyor. Her şey şimdilik yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bir aksilik olmaz ve ligler 12 Haziran'da başlar." ifadelerini kullandı.