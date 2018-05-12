Hamza Hamzaoğlu'nun İzmir Marşı yorumu

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u 2-0 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonrasında basın toplantısında karşılamayı değerlendirdi.

Kendi sahalarında bu sezonun son maçını oynadıkları belirten Hamza Hamzaoğlu, ihtiyaçları olan 1 puanı almayı başaramadıklarını söyledi.

HOŞ OLMADI

Bir gazetecinin yönetimin ‘İzmir Marşı’ açıklamasının ardından taraftarın bugünkü maçtaki protestosunu hatırlatması üzerine Hamza Hamzaoğlu şunları söyledi:

“Bugün topyekün, hep birlikte bu maçı kazanmak için burada olabilirdik. Bu hoş bir şey olmadı ama maalesef talihsizlikler yaşandı. Ben taraftarlarımızı yine Antalyaspor çatısı altında bir arada toplanıp, tekrar Antalyaspor’u en iyi şekilde destekleyeceğine inanıyorum.”