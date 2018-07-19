Hangi kulüp ne kadar kombine sattı

Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor.
Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu.
35 BİN 199 ADET
Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL’ye ulaştı.
Fenerbahçe, yaklaşık 56 milyon TL de loca satışından gelir elde edilecek.
Ülker Stadı’nda bulunan 67 adet loca için şu ana kadar 140 kişi veya şirket kiralama talebinde bulundu.
Ortalama 150 bin eurodan satılan localardan 10 milyon eurodan (56 milyon TL) fazla gelir elde edilecek. Bu locaların kimlere verileceğine başkan Ali Koç ve yönetim karar verecek.
HANGİ KULÜP NE KADAR SATTI
1-Fenerbahçe
Satış rakamı: 35.199
Gelir: 86.155.165 TL
2-Galatasaray
Satış rakamı: 28.425
Gelir: 53.458.05 TL
3-Beşiktaş
Satış rakamı: 24.819
Gelir: 51.619.340 TL
4-Trabzonspor
Satış rakamı: 4.730
Gelir: 1.708.302 TL
5-Konyaspor
Satış rakamı: 3.745
Gelir: 1.102.780 TL
6-Göztepe
Satış rakamı: 3.725
Gelir: 3.702.325 TL
7-Bursaspor
Satış rakamı: 3.194
Gelir: 1.781.627 TL
8-Yeni Malatyaspor
Satış rakamı: 889
Gelir: 315 bin 192 TL
9-Başakşehir
Satış rakamı: 771
Gelir: 235 bin 393 TL
10-Alanyaspor
Satış rakamı: 747
Gelir: 511 bin 432 TL
11-Antalyaspor
Satış rakamı: 451
Gelir: 166 bin 935 TL
12-Kayserispor
Satış rakamı:285
Gelir: 61 bin 734 TL
13-Sivasspor
Satış rakamı: 285
Gelir: 49 bin 799 TL
14-Çaykur Rizespor
Satış rakamı: 192
Gelir: 44 bin 211 TL