Hangi kulüp ne kadar kombine sattı

Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor.

Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu.

35 BİN 199 ADET

Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL’ye ulaştı.

Fenerbahçe, yaklaşık 56 milyon TL de loca satışından gelir elde edilecek.

Ülker Stadı’nda bulunan 67 adet loca için şu ana kadar 140 kişi veya şirket kiralama talebinde bulundu.

Ortalama 150 bin eurodan satılan localardan 10 milyon eurodan (56 milyon TL) fazla gelir elde edilecek. Bu locaların kimlere verileceğine başkan Ali Koç ve yönetim karar verecek.

HANGİ KULÜP NE KADAR SATTI

1-Fenerbahçe

Satış rakamı: 35.199

Gelir: 86.155.165 TL

2-Galatasaray

Satış rakamı: 28.425

Gelir: 53.458.05 TL

3-Beşiktaş

Satış rakamı: 24.819

Gelir: 51.619.340 TL

4-Trabzonspor

Satış rakamı: 4.730

Gelir: 1.708.302 TL

5-Konyaspor

Satış rakamı: 3.745

Gelir: 1.102.780 TL

6-Göztepe

Satış rakamı: 3.725

Gelir: 3.702.325 TL

7-Bursaspor

Satış rakamı: 3.194

Gelir: 1.781.627 TL

8-Yeni Malatyaspor

Satış rakamı: 889

Gelir: 315 bin 192 TL

9-Başakşehir

Satış rakamı: 771

Gelir: 235 bin 393 TL

10-Alanyaspor

Satış rakamı: 747

Gelir: 511 bin 432 TL

11-Antalyaspor

Satış rakamı: 451

Gelir: 166 bin 935 TL

12-Kayserispor

Satış rakamı:285

Gelir: 61 bin 734 TL

13-Sivasspor

Satış rakamı: 285

Gelir: 49 bin 799 TL

14-Çaykur Rizespor

Satış rakamı: 192

Gelir: 44 bin 211 TL