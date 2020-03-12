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Hannover'de ikinci koronavirüs vakası

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'de, Jannes Horn'da da koronavirüs çıktı.

| Haber Merkezi
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Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'de, koronavirüsün etkileri devam ediyor.

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozif çıkmasının ardından, Jannes Horn'da da koronavirüs çıktı.

İDMANLAR İPTAL EDİLDİ 

Bütün takım koronavirüs testinden geçirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından idmanlar iptal edildi.

Bild'de yer alan haberde göre, Horn'un erkek kardeşi Florian'ın da koronavirüs olduğu bildirildi. İki ismin, hafta sonunda bir aile kutlamasında bulunduğu duyuruldu.

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