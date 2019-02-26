Harden, 32 maç sonra 30 sayının altına düştü

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Karius yine beklentilerin altında kaldı

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, Fenerbahçe derbisinde de vasatı aşamadı. Alman eldiven, Hasan Ali'nin şutunu kurtarmak için çabalasa da topu ağlarında gördü.