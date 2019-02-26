Harden, 32 maç sonra 30 sayının altına düştü

Rockets'ta 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden James Harden ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Chris Paul, galibiyetin mimarları oldular.
Hawks'ın çaylak oyuncusu Trae Young ise 36 sayıyla kariyer rekoru kırdı. 28 sayıda kalan Harden'ın 13 Aralık 2018'de başlayan 30 veya üstünde üstünde sayı atma serisi noktalandı.
32 karşılaşma boyunca 30 sayının altına düşmeyen Harden, bu süre zarfında 41,1 sayı ortalaması yakaladı. 29 yaşındaki basketbolcu, Wilt Chamberlain'den (65 maç) sonra en uzun 30 sayılık serisine imza atarak NBA tarihindeki yerini aldı.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85
Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112