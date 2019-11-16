Harden 44 sayı attı, Houston kazandı

A Milli Takım'la 0-0 berabere kalarak EURO 2020 şansını kaybeden İzlanda'da moraller bozuk. İzlandalılar hem stadın atmosferinden hem de futbolcularımızın oyunundan çok etkilendiklerini ifade ettiler.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçından sonra soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Euro 2020 biletini aldık ancak işimiz bitmedi" dedi.

EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta karşılaşmasında Finlandiya, Lihtenştayn'ı 3-0 yendi ve tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu için Almanlar son anda devreye girdi ancak genç futbolcu fikrini değiştirmedi.

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Moses'la yollarını ayıracağını yazdı. Nijeryalı ismin yerine ise Ahmed Musa gelecek.

1 Arnason: Merih sinirlerimizi bozdu A Milli Takım'la 0-0 berabere kalarak EURO 2020 şansını kaybeden İzlanda'da moraller bozuk. İzlandalılar hem stadın atmosferinden hem de futbolcularımızın oyunundan çok etkilendiklerini ifade ettiler.

2 Ahmed Kutucu Almanya'yı geri çevirdi Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu için Almanlar son anda devreye girdi ancak genç futbolcu fikrini değiştirmedi.

3 Messi attı, Arjantin kazandı Suudi Arabistan'da oynanan Superclasico'yu Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin kazandı. Mücadelenin tek golünü atan Messi, aynı zamanda milli formayla ilk kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.

4 Şenol Güneş: Hayalim Wembley'de final oynamak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçından sonra soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Euro 2020 biletini aldık ancak işimiz bitmedi" dedi.

5 Moses'ın yerine Ahmed Musa geliyor İngiliz basını, Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Moses'la yollarını ayıracağını yazdı. Nijeryalı ismin yerine ise Ahmed Musa gelecek.

6 Finlandiya, tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta karşılaşmasında Finlandiya, Lihtenştayn'ı 3-0 yendi ve tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı.

7 Antonio Conte'ye tehdit mektubu geldi İnter'in hocası Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir mektup gönderildi. İtalyan teknik adama polis koruması sağlandı.

8 Abdullah Avcı, Guilherme'yi istiyor Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, devre arasında Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme'nin transfer edilmesini istedi.

9 Falcao tedavi için İspanya'ya gidecek Galatasaray, Kolombiyalı golcü Falcao'nun salı günü tedavi için yeniden İspanya'ya gideceğini açıkladı.