Harden 56 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Utah Jazz'ı 137-110 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 56 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

HARDEN YILDIZLAŞTI HOUSTON KAZANDI

Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın 56 sayı ve 13 asistle oynadığı karşılaşmada, konuk ettiği Utah Jazz'ı 137-110 yendi. Harden, 54'ü üç çeyrekte attığı 56 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Yüzde 76 şut isabetiyle oynayan Harden, kariyerinin 6'ncı 50 sayılık performansını sergiledi. All-star gard böylece 1996'da yüzde 75 isabetle 50 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk isim oldu.

Rockets'ta Eric Gordon 20 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Donovan Mitchell 17 sayı, Rudy Gobert 13 sayı, 5 ribaunt, Derrick Favors ve Rodney Hood 12'şer sayıyla maçı tamamladı.