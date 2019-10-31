Harden 59 sayı attı, Houston kazandı

NBA'de uzun süre unutulmayacak maçta Houston Rockets, Washington Wizards'ı deplasmanda 159-158 yendi.

HARDEN ŞOV YAPTI

Konuk ekibin yıldızı James Harden, sonuncusu bitime 2.4 saniye kala atıp galibiyeti getiren basket olmak üzere karşılaşmayı 59 sayıyla tamamladı. Houston'da Russelll Westbrook 17 sayı 10 ribaunt ve 12 asistel galibiyetin bir diğer mimarı oldu. Rockets adına Clint Capela maçı 21 sayıyla tamamladı.

Wizards'ta Beal 20'de 14 isabetle oynadı ve kaydettiği 46 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Çaylak Rui Hachimura 23, Davis Bertans ise 21 sayıyla Washington adına öne çıkan isimler oldular. Houston bitime 59 saniye kada Aric Gordon'un üçlüğüyle 153-152 öne geçti. Beal'in turnikesi ve faul atışından bulduğu sayıyla Washington, 48 saniye kada iki sayılık üstünlüğü ele geçirdi. 32 saniye kala Russell Westbrook'un üçlüğüyle Rockets skoru 156-155 yaptı.

Bitime 14 saniye kala P.J. Tucker'ın iki serbest atışı Washington'ı bir sayı öne geçirdi. Maçta son sözü James Harden söyledi. Houston'ın yıldızı turnikeye giderken faülle durduruldu. İki serbest atıştan birini sayıya çeviren Harden maçın skorunu ilan etti ve Houston Rockets salondan 159-158 galip ayrıldı.

REKORLAR

Houston, NBA tarihinde en yüksek sayılı galibiyetini alarak kulüp rekoru kırdı. Toplam 317 sayının atıldığı maçta Washington Wizards, NBA tarihinde en yüksek sayıyla yenilen 3. ekip oldu. Bundan önceki rekorlar, Denver-Golden State 158-162 ve Denver-San Antonio 163-155 maçlarında kırılmıştı.