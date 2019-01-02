Harden atıyor Houston kazanıyor

Sezona çok formsuz başlayan ve Batı konferansının dibine kadar gerileyen, bir süredir de All-Star oyun kurucusu Chris Paul'dan sakatlığı sebebi ile yararlanamayan Houston Rockets'ta "Bay Sakal" lakaplı James Harden'ın üst seviye performansı takımı yukarılara çekti.

HARDEN 43 SAYI ATTI

Houston,Memphis Grizzlies'i evinde 113-101 yendi. Houston'da James Harden 41 dakikada 43 sayı 10 ribaund 13 asist ile triple double yaptı. Harden, 43 sayısının 21'ini serbest atıştan buldu. Takımda ayrıca genç pivot Clint Capela da 19 sayı 13 ribaund ile double double yaptı.

Memphis'te Kyle Anderson 20, Mike Conley 19 sayıyla oynadı. Farklı bir seviyede performans sergileyen Harden, son iki haftada maç başına 6.6 üçlük isabeti ile 39.9 sayı 5.7 ribaund ve 9 asist ortalamaları tutturdu.